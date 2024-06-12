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В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс»

В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

В аэропорту Кишинева задержали лидера молдавской оппозиционной партии «Шанс» Алексея Лунгу после его возвращения из Москвы. Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

В аэропорту его встретили пограничники и спецназовцы, вооруженные автоматическим оружием. Отмечается, что политика подвергают многочасовым проверкам. При этом никаких обвинений ему не выдвигают, никаких объяснений причин проверки не называют.

«Это грубейшее нарушение прав и свобод человека, очередной способ давления на оппозицию», — высказался Лунгу.

До этого сообщалось, что пограничники в аэропорту Кишинева надрывают паспорта у «неблагонадежных» граждан. Об этом сообщила «Комсомольская правда. Молдова». Предполагается, что это делается для того, чтобы такие граждане в будущем не смогли покинуть Молдавию. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «Санду-рейхом» действия пограничников в Кишиневе, которые надрывают паспорта «неблагонадежных» сограждан.

Ранее лидер молдавской оппозиции Шор обратился к президенту России Владимиру Путину.

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