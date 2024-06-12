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Пашинян рассказал, после чего правительство Армении может уйти в отставку

Пашинян заявил, что правительство Армении уйдет в отставку при желании народа

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Правительство Армении может уйти в отставку, если народ этого захочет. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в парке парламента на фоне митинга оппозиции с требованием его отставки, передает ТАСС.

«Я десятки раз заявлял, что если народ Республики Армения захочет смены правительства, то народ Республики Армения осуществит эту смену», — сказал он.

Скопление большого количества полицейских сил и спецтехники у здания парламента он объяснил необходимостью «обеспечить нормальное функционирование законодательной власти».

12 июня служба национальной безопасности (СНБ) Армении перед предстоящим митингом оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» у здания парламента предостерегла организаторов от попыток нарушить конституционный порядок.

С 9 мая в Ереване регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы страны с Азербайджаном.

Ранее оппозиция Армении назвала условие для отказа от мандатов депутатов.

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