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Страны G7 планируют рассказать о торговой напряженности с Китаем

Bloomberg: страны G7 отметят торговую напряженность с КНР в заявлении

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Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) в готовящемся заявлении расскажут о торговой напряженности с Китаем и заявят, что торговая политика создает «глобальные побочные эффекты». Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект заявления G7.

«Торговая напряженность между странами G7 и Китаем будет широко отражена в заявлении», — отмечает агентство.

По информации Bloomberg, лидеры планируют заявить, что политика КНР «создает глобальные побочные эффекты, несет рыночные искажения и вредные избыточные мощности в некоторых секторах». При этом страны G7 отметят, что они не намерены разрывать отношения с Китаем.

«Мы не пытаемся причинить вред Китаю или помешать его экономическому развитию. Растущий Китай, играющий по международным правилам, будет представлять глобальный интерес», — подчеркивается в представленном отрывке из проекта.

До этого агентство Reuters сообщило, что страны G7 могут на следующей неделе сделать «жесткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают России обходить санкции.

Ранее Кнайсль сообщила о планах Запада разделить Китай на две части.

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