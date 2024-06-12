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Дело против адвокатов Алексея Навального поступило в суд

Дело против адвокатов Навального поступило в суд около колонии, где он сидел

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Alexander Zemlianichenko/AP

Дело трех адвокатов Алексея Навального зарегистрировал Петушинский районный суд Владимирской области. Об этом говорится в картотеке суда.

На территории суда находится колония общего режима ИК-2 в Покрове — первая, в которую Навального отправили после возвращения в Россию в 2021 году. Позднее в этой колонии его судили по уголовному делу.

Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвиняют в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они регулярно передавали письма оппозиционера из колонии его соратникам.

28 мая Кобзеву и Липцеру продлили срок заключения под стражей по делу об участии в экстремистском сообществе.

1 мая США ввели санкции против руководителей медицинской службы и отдела социальной работы в колонии ИК-3.

Ранее мэр Парижа Идальго заявил, что в городе назовут улицу в честь Алексея Навального.

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