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Президент Аргентины передумал и решил поехать на конференцию по Украине

Президент Аргентины Милей решил принять участие в мирной конференции по Украине

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей передумал и решил посетить конференцию по урегулированию конфликта на Украине, которая состоится в Швейцарии. Об этом пишет аргентинская газета Clarin.

Как сообщается, глава государства принял это решение «в последнюю минуту». По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский направил Милею специальное послание с просьбой, чтобы тот присутствовал хотя бы на церемонии открытия саммита. Министр обороны Аргентины Луис Петри также поедет в Швейцарию, говорится в публикации.

Clarin отмечает, что аргентинский лидер приедет на эту конференцию после того, как посетит саммит Группы семи (G7) в Италии 13-14 июня.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал швейцарский саммит по Украине междусобойчиком.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Менее 100 стран подтвердили свое участие. Китай не примет участия в саммите, Россия не была приглашена, президент США Джо Байден не сможет посетить мероприятие.

Ранее сообщалось, что Китай готов ускорить подготовку к «настоящей» мирной конференции по Украине.

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