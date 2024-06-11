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В суде уточнили, когда будет вынесен приговор Хантеру Байдену

Суд: приговор Хантеру Байдену вынесут через 120 дней

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Jonathan Ernst/Reuters

Приговор сыну президента Соединенных Штатов Хантеру Байдену по делу о незаконном хранении оружия вынесут через 120 дней. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Прежде чем распустить стороны, судья сообщил им, что приговор обычно назначается на 120 дней после вынесения приговора, что означает, что приговор будет вынесен в середине октября, перед днем ​​выборов», — сообщили в эфире.

Выборы в Соединенных Штатах традиционно проходят в ноябре — в этом году президентские выборы пройдут 5 ноября 2024 года.

До этого суд присяжных штата Делавэр признал сына президента США Джо Байдена Хантера виновным по делу о хранении оружия.

54-летний Хантер Байден обвинялся в незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками. Свою вину он не признал. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до $750 тыс. При этом CNN считает, что штраф будет меньше, так как сын президента впервые совершил преступление.

Ранее прокурор заявил, что сын Байдена отправлял фото наркотиков наркодилерам.

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