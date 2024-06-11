Макрон исключил свою отставку

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста главы государства вне зависимости от результата внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Не «Национальное объединение» (RN) пишет конституцию, и это не в ее духе», — ответил французский лидер на вопрос, что будет, если крайне правая партия RN в случае победы на выборах в парламент потребует его отставки.

Макрон подчеркнул, что «место законодательных институтов определено», вне зависимости от результатов выборов. По словам президента, для него «это неприкосновенно».

До этого радиостанция Europe 1 сообщала, что французский лидер обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции RN значительно опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.