На Украине задержали дочь экс-мэра за предвыборную кампанию в РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 36-летнюю дочь бывшего мэра Полтавы Александра Мамая по подозрению в работе на российский избирательный штаб. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По данным агентства, 36-летняя фигурантка задействовала свое рекламное агентство в Санкт-Петербурге для пиар-кампании российской партии на выборах в 2022 и 2023 годах. Управляя компанией в России, она проживала в Киеве и получала от бизнеса миллионные дивиденды.

«Отец фигурантки — бывший мэр Полтавы, который был осужден за масштабную коррупцию», — говорится в сообщении.

До этого сотрудники Службы безопасности Украины провели контрразведывательные мероприятия на территории правительственного квартала Киева и на прилегающих территориях. Мероприятия проводились на территории Печерского и Шевченковского районов Киева с учетом правового режима военного положения.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к требованию предъявить документы и соблюдать режим комендантского часа.

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