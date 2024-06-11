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Политолог назвал выборы в ЕП тренировкой перед национальными выборами в ЕС

Политолог Камкин: выборы в ЕП являются тренировкой перед национальными выборами

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Hannah McKay/Reuters

Выборы в Европейский парламент (ЕП) можно считать своего рода тренировкой перед выборами в национальных парламентах. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал ведущий научный сотрудник центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, комментируя провал партии президента Франции Эммануэля Макрона по итогам избирательной кампании.

«Макрон даже с досады разогнал парламент и назначил внеочередные выборы на 30 июня и 7 июля. Посмотрим на результаты, есть варианты, что его партия покажет еще худшие результаты, чем на выборах в Европарламент», — предположил Камкин.

Он добавил, что нынешние выборы в ЕП продемонстрировали разочарование европейских граждан глобалистской элитой.

Партия Макрона заняла второе место на выборах в ЕП, уступив Национальному объединению, одним из лидеров которого является Марин Ле Пен. После этого французский президент распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил о проведении досрочных выборов.

В конце мая ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в ЕП, выступили против предоставления Украине права применять западное оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации.

Ранее политолог раскрыл, повлияют ли выборы во Франции на отношения Парижа и Москвы.

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