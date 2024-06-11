В Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего самолета вице-президента

Министр информации Малави Мозес Кункую призвал отказаться от спекуляций на теме пропавшего воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой. Об этом сообщает портал MBC Digital.

«Министр информации Мозес Кункую призвал граждан сохранять спокойствие… и избегать спекуляций и самопиара в связи с ситуацией», — говорится в публикации.

Накануне самолет, в котором находились вице-президент Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна. Власти несколько раз попытались установить с воздушным судном связь. Но эти усилия окончились неудачей.

Помимо Чилима на борту находились еще девять человек.

Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамские острова. Президент приказал всем национальным и региональным службам начать срочную поисково-спасательную операцию.

Ранее кенийская онлайн-газета Tuko сообщала, что вице-президент Малави Саулос Чилима не выжил в авиакатастрофе.