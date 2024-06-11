Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего самолета вице-президента

Власти Малави призвали не спекулировать на теме пропавшего самолета Чилима

close
100%
Eldson Chagara/Reuters

Министр информации Малави Мозес Кункую призвал отказаться от спекуляций на теме пропавшего воздушного судна с вице-президентом страны Саулосом Клаусом Чилимой. Об этом сообщает портал MBC Digital.

«Министр информации Мозес Кункую призвал граждан сохранять спокойствие… и избегать спекуляций и самопиара в связи с ситуацией», — говорится в публикации.

Накануне самолет, в котором находились вице-президент Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Президент Малави Лазарус Чаквера отдал приказ о проведении операции по поиску исчезнувшего воздушного судна. Власти несколько раз попытались установить с воздушным судном связь. Но эти усилия окончились неудачей.

Помимо Чилима на борту находились еще девять человек.

Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамские острова. Президент приказал всем национальным и региональным службам начать срочную поисково-спасательную операцию.

Ранее кенийская онлайн-газета Tuko сообщала, что вице-президент Малави Саулос Чилима не выжил в авиакатастрофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами