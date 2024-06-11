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Информацию о желании Макрона уйти в отставку опровергли

Елисейский дворец отверг сообщения о желании Макрона уйти в отставку

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Елисейский дворец категорически отверг любые сообщения о намерении президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку со своего поста. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

«Утром во вторник Елисейский дворец категорически отверг любые намерения отставки главы государства», — сообщает радиостанция.

11 июня сообщалось, что Эммануэль Макрон ведет обсуждения внутри своего окружения о возможности ухода с поста президента Франции, если на парламентских выборах победят правые политические силы страны.

Отмечалось, что для Макрона отставка не является предпочтительным вариантом, а ее перспектива должна служить в этой политической кампании элементом драматизации предстоящих выборов.

При этом допускалось, что Макрон может выбрать другую стратегию — работать совместно с правым «Национальным объединением» в случае его победы на парламентских выборах.

9 июня Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент – первый тур назначен на 30 июня, второй – на 7 июля.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.

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