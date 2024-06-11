Оппозиция Армении назвала условие для отказа от мандатов депутатов

Оппозиция в Армении готова отказаться от депутатских мандатов и пойти на досрочные выборы. Об этом пишет ТАСС.

По словам секретаря фракции «Армения» Арцвика Минасяна, оппозиционеры готовы на такой шаг, если премьер-министр Никол Пашинян не будет в предвыборной период исполнять обязанности главы правительства.

«Власти говорят нам: откажитесь от мандатов, пойдем на внеочередные выборы! Вопросов нет, пусть сами тоже откажутся. И мы, и они», — отметил Минасян.

До этого глава фракции «Гражданский договор» Айк Конджирян заявил, что совет парламента Армении отклонил инициированное двумя оппозиционными фракциями предложение провести внеочередное заседание парламента и рассмотреть на нем вопрос о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра Никола Пашиняна.

Вечером 9 июня на площади Республики в Ереване началась акция протеста, участниками которой стали несколько десятков тысяч человек. Митинг организовало оппозиционное движение «Тавуш во имя родины», а его целью является отставка премьер-министра страны Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.