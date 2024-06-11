Политолог: итоги выборов в ЕП говорят о провале политики Евросоюза

Итоги выборов в Европейский парламент свидетельствуют об ошибочности курса, которому следуют политические элиты Запада, включая противостояние с Россией. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Шаповалов.

«И здесь ведь мы видим исключительно демократическую процедуру. И народы европейских стран высказывают, ставят оценку «неудовлетворительно» тем партиям, которые находятся у власти», — сказал Шаповалов.

Он добавил, что популярность в Европе партий, которые выступают за прекращение конфликта на Украине и налаживание отношений с Россией, говорит о росте негативных оценок деятельности нынешней европейской верхушки со стороны населения.

При этом эксперт скептичен по поводу того, что мнение народа не будет учтено. По его словам, выступающие за мир партии вряд ли получат абсолютную власть и реализуют чаяния граждан.

Европа подводит итоги «праздника демократии» — четырехдневных выборов в Европарламент. Предварительные результаты уже спровоцировали роспуск законодательных органов Бельгии и Франции, практически вернули Германию в прошлое и поставили под вопрос популярность «зеленой» повестки в Евросоюзе. Кроме того, голосование закрепило общеевропейскую тенденцию на усиление позиций правых сил. Чем закончились выборы в главный законодательный орган ЕС и что результат значит для России, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский дипломат оценил результаты выборов в Европарламент.