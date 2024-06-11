РФ может скорректировать документы по ядерному сдерживанию из-за действий США

Россия может внести правки в документы по ядерному сдерживанию на фоне действий Соединенных Штатов и НАТО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Вызовы, которые множатся в результате... действий США и их союзников по НАТО... ставят перед нами... вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в... соответствие с текущими потребностями», — сказал дипломат.

По его словам, пока МИД не готов публично обсуждать то, какие именно изменения могут внести в документацию.

11 июня стартовал второй этап учения нестратегических ядерных сил России. В рамках него вооруженные силы РФ и Белоруссии отработают вопросы совместной подготовки к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны добавили, что цель учений нестратегических ядерных сил заключается «в безусловном обеспечении суверенитета и территориальной целостности Союзного государства».

Ранее Минобороны РФ показало видео с учений нестратегических ядерных сил.