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Самолет с вице-президентом Малави пропал с радаров

Самолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилимой пропал с радаров

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Shutterstock

Самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с радаров. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление канцелярии.

В канцелярии отметили, что самолет Сил обороны Малави пропал с радаров после того, как вылетел из столицу Лилонгве в понедельник утром, 10 июня. Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию после того, как наземные службы не смогли связаться с самолетом. Борт с вице-президентом Малави должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны, однако не сделал этого в назначенное время.

Президент Малави Лазарус Чаквера отменил свою поездку на Багамские острова в связи с ЧП.

Малави – не имеющая выхода к морю страна в Юго-Восточной Африке. Значительную часть страны занимает одноименное озеро. Государство граничит с Танзанией, Замбией и Мозамбиком.

В мае сообщалось, что пропавший с радаров самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в Москве.

Ранее в Турции самолет совершил аварийную посадку с невыпущенным шасси.

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