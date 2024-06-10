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В Канаде растет паника из-за депутатов-иноагентов

Politico: в Канаде растет паника из-за сообщений об иноагентах в парламенте

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Global Look Press

Официальная Оттава охвачена растущей паникой в связи с информацией о «иностранных агентах», обосновавшихся в канадском парламенте. Об этом сообщает Politico.

В публикации отмечается, что комитет по национальной безопасности и разведке парламента Канады опубликовал доклад, в котором утверждается, что законодатели могли помогать иностранным субъектам вмешиваться в политические и электоральные кампании страны.

В документе подчеркивается, что неназванные депутаты получают указания от иностранных дипломатов влиять на своих коллег или дела парламента в интересах третьего государства. Перед публикацией доклад был подвергнут цензуре, утверждает издание.

По словам лидера оппозиционной партии консерваторов Канады Пьера Пуальевра, правительство должно назвать имена подозреваемых депутатов.

До этого в правительстве Канады заявили, что более сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов якобы представляют «угрозу» для национальной безопасности страны.

Ранее Канада ввела санкции против 30 физических лиц из России.

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