Глава МИД Казахстана посетит саммит БРИКС

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу посетит саммит БРИКС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

Саммит БРИКС будет проходить 10-11 июня под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Участвовать в нем Нуртлеу пригласил глава МИД РФ Сергей Лавров.

До этого китайская делегация прибыла в Нижний Новгород для участия в СМИД (Совете министров иностранных дел) БРИКС.

Клуб БРИК был официально основан в 2006 году на ПМЭФ и изначально состоял из Бразилии, России, Индии и Китая. В 2010 году в него также вошла ЮАР и клуб был переименован в БРИКС.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Тем не менее, Аргентина отклонила заявку на вступление в последний момент.

Ранее в Казахстане высказались об участии в мирной конференции по Украине.