Малофеев: народы должны научиться договариваться без американцев

Народы во всем мире должны научиться договариваться без США. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. Он подчеркнул, что «слабеющий гегемон устраивает хаотизацию целых регионов ради своего доминирования», начиная от «арабской весны» и заканчивая Европой, благополучие которой сегодня под угрозой. Противопоставить такой политике, по его словам, нужно суверенизацию.

«Многополярность — есть способ противостояния этому плану. <...> Необходимо укрепление роли национальных государств. Крепкое государство — это благо, единственный эффективный способ сохранения и развития человечества», — сказал Малофеев.

Также он прокомментировал поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца в ходе выборов в Европарламент. По его мнению, значительные успехи правых в ходе избирательной кампании сигнализируют о том, что традиционная Европа «просыпается от спячки».

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что поражение партий Макрона и Шольца демонстрирует их несостоятельность как политиков.

Ранее Шольца окрестили «крайне непопулярным канцлером».