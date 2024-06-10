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Названо число стран, согласившихся приехать на конференцию по Украине в Швейцарии

Кабмин Швейцарии сообщил о 90 странах, которые приедут на конференцию по Украине

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Denis Balibouse/Reuters

Правительство Швейцарии заявило, что 90 стран уже дали согласие на участие в мирной конференции по Украине. Об этом сообщает Reuters.

При этом Китай, Мексика и Никарагуа участвовать в саммите отказались.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд выразила надежду на саммит по Украине с участием РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии будет проходить 15-16 июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда», поскольку ее на этом форуме не будет.

Ранеее Песков высказался о возможных сюрпризах на швейцарской конференции по Украине.

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