Названо число стран, согласившихся приехать на конференцию по Украине в Швейцарии

Правительство Швейцарии заявило, что 90 стран уже дали согласие на участие в мирной конференции по Украине. Об этом сообщает Reuters.

При этом Китай, Мексика и Никарагуа участвовать в саммите отказались.

До этого президент Швейцарии Виола Амхерд выразила надежду на саммит по Украине с участием РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина на саммите в Швейцарии планирует выдвинуть на обсуждение три из десяти пунктов предложенной украинскими властями «формулы мира». Это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен военнопленных в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которые были вывезены в РФ.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии будет проходить 15-16 июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда», поскольку ее на этом форуме не будет.

Ранеее Песков высказался о возможных сюрпризах на швейцарской конференции по Украине.