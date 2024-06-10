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В МИД РФ заявили о необходимости скорректировать бюджет ОДКБ

МИД России: бюджет ОДКБ скорректируют из-за отказа Армении платить взносы

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РИА Новости

В МИД России заявили, что бюджет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нуждается в корректировке с учетом отказа Армении платить взнос. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности прорабатывается в настоящее время.

В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что республика не будет финансировать ОДКБ. По ее словам, Ереван также не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год.

Комментируя это решение, в МИД РФ заметили, что, Москва в любом случае исходит из того, что «у Еревана сохраняются обязательства выполнения финансовых требований в соответствии с Уставом Организации и другими утвержденными главами государств-членов ОДКБ документами».

5 июня заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что необдуманные шаги Армении могут сделать невозможным возврат к общей работе по созданию единого оборонного пространства с Российской Федерацией и другими странами ОДКБ. По мнению дипломата, в Ереване рассчитывают воспользоваться моментом в условиях, когда Запад хочет усилить взаимодействие с республикой, в том числе в сфере безопасности.

Ранее посол РФ рассказал о последствиях заморозки членства Армении в ОДКБ.

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