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В МИД РФ напомнили о прежних задолженностях Армении в бюджет ОДКБ

МИД РФ напомнил, что Армения неоднократно замораживала выплаты в бюджет ОДКБ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В МИД России назвали «далеко не первым» отказ Армении от взноса в ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности). Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В МИД заявили, что прежде в случае появления задолженностей в бюджет организации страны-должники, в том числе и Армения, погашали их со временем, а ОДКБ до этого использовала для финансирования имеющиеся резервы.

«Долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей», — сообщили в МИД РФ.

До этого в ОДКБ заявили, что знали о планах Армении прекратить финансирование организации.

8 мая 2024 года стало известно, что Ереван не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее армянская делегация посетила Бучу.

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