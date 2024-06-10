Топ-менеджер РЖД займет должность заместителя министра транспорта России

Топ-менеджер РЖД Алексей Шило станет заместителем министра транспорта Российской Федерации. Об этом, ссылаясь на хорошо информированные источники, сообщает РБК.

По имеющимся сведениям, Шило, в настоящее время являющийся заместителем генерального директора РЖД, в министерстве транспорта будет заниматься железнодорожными вопросами. Курирующего их Валентина Иванова назначат первым заместителем министра, а нынешний первый заместитель главы Минтранса Андрей Костюк покинет ведомство.

Собеседники агентства отметили, что решение о назначении находится в процессе формализации. Пока неизвестно, когда именно оно состоится.

До этого сообщалось, что суд отправил топ-менеджера «дочки» РЖД Георгия Черкезова под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что РЖД хочет оптимизировать поставки энергоресурсов для Дальнего Востока.