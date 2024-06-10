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В Москве прокомментировали поражение партии Макрона на выборах в Европарламент

Сенатор Пушков: поражение партии Макрона является его собственным провалом

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Wolfgang Rattay/Reuters

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европейский парламент свидетельствует о провале проводимой им политики. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

Пушков подчеркнул, что крупное поражение партии Макрона, которая набрала на выборах всего 15% голосов, является совершенно закономерным. По словам сенатора, президент Франции уверенно вел свою партию к провалу, и поэтому ее следует называть не «Возрождение», а «Вырождение».

Пушков отметил, что ставка Макрона на идею войны с Россией на Украине лишь отняла у него голоса. А провал «Возрождения» стал провалом самого Макрона и его политики.

До этого сообщалось, что в Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии «Национальное объединение» на выборах в Европейский парламент.

Ранее сообщалось, что Макрон озабочен победой противников помощи Украине на выборах в Европарламент.

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