В Москве прокомментировали поражение партии Макрона на выборах в Европарламент

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что поражение партии французского президента Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европейский парламент свидетельствует о провале проводимой им политики. Об этом сообщается в Telegram-канале сенатора.

Пушков подчеркнул, что крупное поражение партии Макрона, которая набрала на выборах всего 15% голосов, является совершенно закономерным. По словам сенатора, президент Франции уверенно вел свою партию к провалу, и поэтому ее следует называть не «Возрождение», а «Вырождение».

Пушков отметил, что ставка Макрона на идею войны с Россией на Украине лишь отняла у него голоса. А провал «Возрождения» стал провалом самого Макрона и его политики.

До этого сообщалось, что в Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии «Национальное объединение» на выборах в Европейский парламент.

Ранее сообщалось, что Макрон озабочен победой противников помощи Украине на выборах в Европарламент.