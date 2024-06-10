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Орбан заявил о победе правящего альянса Венгрии

Орбан заявил о победе правящего альянса Венгрии на выборах в ЕП

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе правящего союза «Фидес» — Христианско-демократическая народная партия на выборах в Европарламенте и местных выборах в стране. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы провели выборы в Будапеште и по всей Венгрии и одержали победу в обоих случаях», — заявил Орбан, выступая перед сторонниками в штабе альянса.

Он подчеркнул, что миролюбивая позиция венгерского правительства «стала еще более укрепленной».

«Что касается результатов выборов в Европарламент, граждане Венгрии ясно выразили свое стремление к миру. Если стоит выбор между войной и миром, они выбирают мир», — подчеркнул Орбан.

По данным Национального избирательного офиса, правящий союз получает 11 мест из 21. В предыдущем цикле у них было 13 мест.

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