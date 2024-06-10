Конференция по Украине, которая в ближайшие дни пройдет в Швейцарии, не принесет никаких результатов. Об этом сообщает швейцарский портал Watson.

В публикации отмечается, что уже сейчас создалось впечатление, что на саммите не будет крупной сенсации. Это противоречит надеждам президента Украины Владимира Зеленского, которые он выразил во время своего январского визита в Швейцарию. Киев сталкивается с большими трудностями на фронте, поэтому Зеленскому необходимо добиться хотя бы дипломатического успеха.

Издание подчеркнуло, что все указывает на то, что мероприятие завершится тем, что «после продолжительных схваток гора родит мышь».

До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что швейцарская конференция по Украине не будет способствовать переговорному процессу, так как на ней соберутся страны, готовые дальше поддерживать милитаризацию и нацификацию Киева.

Ранее в МИД РФ заявили, что участники конференции по Украине в Швейцарии не хотят мира.