Названа партия, занявшая первое место на выборах в Европейский парламент

Европейская народная партия (ЕНП) заняла первое место на выборах в Европейский парламент (ЕП), которые состоялись в период с 6 по 9 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

В материале отмечается, что ЕНП получила в парламенте регионального содружества 181 место из 720. Членом данной партии является действующая глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По данным агентства, на выборах в 2019 году результаты политического объединения были незначительно, но лучше. Тогда представители ЕНП получили на одно место больше.

При этом второе место на нынешних выборах заняла партия «Социалисты и демократы». Она получила 135 мандатов.

В свою очередь, правая фракция «Идентичность и демократия» и умеренно правая фракция «Консерваторы и реформисты» получили в общем 133 места в ЕП. До этого члены этих фракций занимали 118 мест в парламенте, поэтому на следующие пять лет их представленность в законодательном органе вырастет с 16,7% до 18,5%. Тем не менее глава ЕП Роберта Метсола предупредила, что это только предварительные результаты и они еще могут измениться.

Она добавила, что еще 51 место получили депутаты, не являющиеся членами официальных фракций. В том числе речь идет о партии «Альтернатива для Германии».

Ранее постоянный представитель РФ в Европейском союзе Кирилл Логвинов высказался о выборах в ЕП.