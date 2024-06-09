Макрон распустил Национальное собрание Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) страны, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Как передает ТАСС, об этом он сказал в ходе обращения к гражданам республики.

«Я назначаю досрочные парламентские выборы», — сказал Макрон.

Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур назначен на 7 июля.

Как сообщает РИА Новости, до этого лидер побеждающей на выборах в Европарламент (ЕП) во Франции партии «Национальное объединение» Жордан Барделла призвал Макрона организовать внеочередные выборы. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления перед сторонниками своей партии после того, как появились предварительные итоги выборов в ЕП во Франции.

«Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность…и организовать новые парламентские выборы», — сказал Барделла.

В конце мая ряд французских политиков, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европарламент, выступили против предоставления Украине права применять западное оружие для ударов вглубь территории Российской Федерации.

Ранее Макрон заявил, что Европа не воюет с РФ и российским народом.