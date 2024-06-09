Глава МИД Турции приедет в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит с визитом Россию с 10 по 11 июня, он примет участие в Совете глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое внешнедипломатическое ведомство.

«Министр Хакан Фидан проведет двусторонние встречи в Москве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также он примет участие в заседании БРИКС+, которое состоится 11 июня на полях встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

4 июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что республика хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на июньской встрече глав МИД стран объединения. В октябре текущего года состоится главное мероприятие года для БРИКС — 16-й саммит объединения, который пройдет в Казани.

Ранее еще одна страна заявила о намерении вступить в БРИКС.