В МИД РФ заявили, что Запад видит перспективы площадки ПМЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны видят перспективы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ее слова передает ТАСС.

По словам Захаровой, ПМЭФ посетили участники из Канады, США и стран Европы. Они видят не только перспективы площадки, но и свой интерес.

«Они же видят перспективы, они видят свой интерес. Они хотят участвовать в интересных проектах. Таких людей огромное количество в тех странах, которые мы называем недружественными, полагая, что речь идет исключительно о режимах», — ответила Захарова на вопрос журналиста, не боятся ли участники, приезжающие на российские площадки, санкций.

До этого бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не покинет страну в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации.

Ранее на ПМЭФ представили робота Женю для работы в сфере ЖКХ.