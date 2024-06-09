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В Германии не поддержали идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

Welt: в ФРГ не поддержали идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

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Depositphotos

Правительство Германии не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки инструкторов на Украину. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Издание сообщает, что на прошлой неделе начальник Главного штаба ВС Франции Тьерри Буркхард направил письмо США и около 10 европейских государств, в том числе Великобритании, Польше, Нидерландам, трем странам Балтии, Дании и Швеции с предложением принять участие в учебной миссии на территории Украины.

В материале уточняется, что многие страны Евросоюза не поддержали инициативу Франции. Власти Германии, Италии и Испании опасаются, что подобный опыт может привести к эскалации конфликта.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон назвал «кирпичи» для длительного мира на Украине. По его словам, ядерный вопрос, безопасность гражданской инфраструктуры и продовольственная безопасность являются основным строительным материалом «длительного мира» на Украине.

Ранее во Франции обвинили Макрона и «его дружков» в разжигании третьей мировой войны.

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