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Южная Корея возобновит вещание из громкоговорителей на границе с КНДР

Южная Корея возобновит вещание в КНДР через громкоговорители на границе

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Kim Hong-Ji/Reuters

Южная Корея с 9 июня возобновит вещание через громкоговорители на границе с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации южнокорейского президента.

По данным агентства, на такие меры Сеул пошел в ответ на продолжающиеся запуски шаров с мусором и навозом со стороны Северной Кореи.

«Хотя северокорейскому режиму может быть трудно вынести принимаемые нами меры, они принесут свет и надежду северокорейским военным и гражданам», — отметили в администрации.

Южная Корея использовала громкоговорители на границе с КНДР в 2016 году. Сеул транслирует поп-музыку, сводку мировых новостей, а также критику властей КНДР, включая семью северокорейского лидера Ким Чен Ына.

6 июня южнокорейские активисты отправили в КНДР воздушные шары с k-pop и популярными фильмами на USB-накопителях в ответ на прилетевшие к ним шары с мусором.

Ранее КНДР в субботу, 8 июня, снова направила воздушные шары с мусором в Южную Корею.

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