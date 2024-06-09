Додон ответил на вопрос о возможности работы в России

Бывший президент Молдавии, председатель оппозиционной Социалистической партии Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что не покинет страну в том случае, если ему предложат работу в крупной российской корпорации. Его цитирует РИА Новости.

«Я мог бы махнуть рукой и заниматься другими вещами, но я не буду покидать страну», — сказал он.

Додон подчеркнул, что речь идет о родной земле, где находится его семья.

Также экс-глава Молдавии призвал не признавать результаты президентских выборов осенью, если на них одержит победу действующая глава государства Майя Санду. По его мнению, подавляющее большинство граждан Молдавии такие результаты выборов не признает, но их признает Запад.

До этого Додон назвал дискриминацию Гагаузии официальным Кишиневом «очень опасной».Он отметил, что неделю назад Кишинев принял решение закрыть суд в Гагаузии и перенести его в другой регион.

Ранее Додон назвал президента Молдавии Санду диктатором и пожелал ей покинуть страну.