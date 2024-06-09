Нынешнему президенту Молдавии Майе Санду поставили задачу вести республику по украинскому сценарию, она ее выполняет. Об этом на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) РИА Новости заявил бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.

Он считает, что при Санду Молдавия движется к войне.

«Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там», — отметил Додон.

Он заявил, что Санду готовит страну к войне. На это указывают регулярные учения молдавской армии с солдатами Североатлантического альянса, которые проходят в Молдавии, и ряд других признаков отметил бывший глава государства.

В том же интервью Додон заявил, что проблемы в отношениях России и Молдавии возникли из-за действий выходцев из фондов миллиардера Джорджа Сороса.

Ранее Додон назвал президента Молдавии Санду диктатором и пожелал ей покинуть страну.