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Экс-советник Пентагона заявил, что Украина уже проиграла в конфликте

Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев, но Украину не спасти

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Elizabeth Frantz/Reuters

Профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил о том, что Украина «уже проиграла в этом конфликте».

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский губит свой же народ, чтобы на Западе сложилось впечатление, будто что-либо может спасти Украину.

»Киев проиграл в этом конфликте», — сказал он.

Постол заявил, что ситуация с демографией на Украине похожа на «черную дыру».

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) кончаются люди, поскольку «мясных штурмов» становится меньше. Он также заявил, что ни Зеленскому, ни украинским олигархам Украина не нужна. Губернатор отметил, что сейчас страной управляют западные начальники, и киевскому режиму наплевать, сколько еще жизней украинцев унесет конфликт.

Ранее в Турции указали на смену отношения Запада к Зеленскому.

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