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Медведев сравнил Шольца с протухшей колбасой за восхваление Украины

Медведев назвал Шольца протухшей ливерной колбасой после слов об Украине

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «протухшей ливерной колбасой». Так он прокомментировал в своем Telegram-канале слова германского лидера о том, что «Украину не поставить на колени».

«Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенную пургу», — написал Медведев.

Зампреда Совбеза возмутило заявление Шольца, будто российский президент должен признать, что Украина сильна и ее нельзя поставить на колени.

До этого Медведев в своих соцсетях назвал лидеров США, Франции, Великобритании и Германии соучастниками теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а Украину — реальным заказчиком теракта.

По его словам, реальные заказчики — украинская сторона, а в списке их соучастников оказались президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Риши Сунак и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Медведев опубликовал и удалил сообщение в Telegram-канале.

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