В Киеве рассказали о коалиции с Западом для атак на РФ в инфопространстве

Украинские власти намерены создать коалицию с западными странами для того, чтобы атаковать Россию в инфопространстве. Об этом заявила глава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк в эфире национального радио.

Она обвинила РФ в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность России к этому подтверждается европейскими странами.

«Теперь мы будем вместе атаковать Россию. Для этого мы должны создать такую коалицию государств, которые бы сопротивлялись этому», — отметила Герасимюк.

До этого агентство Reuters сообщило, что испанская компания Santa Barbara Systems, занимающаяся ремонтом танков Leopard для поставки их на Украину, подверглась кибератаке со стороны пророссийской хакерской группировки.

5 июня русских хакеров обвинили в мощных атаках на больницы Лондона. В свою очередь, более 300 российских компаний подверглись хакерским атакам в последние дни.

Ранее «Лаборатория Касперского» заявила, что Россия стала самой кибератакуемой страной в мире.