ООН внес Израиль в черный список за нарушения прав несовершеннолетних

Организация Объединенных Наций объявила о добавлении Израиля в собственный черный список организаций, нарушающих права и защиту несовершеннолетних в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает газета Politico.

«Решено включить Израиль в список стран, не принявших адекватных мер по улучшению защиты детей в период конфликта», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, в соответствующий перечень попадут также радикальная организация ХАМАС и «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

Уточняется, что в реестре перечислены стороны, причастные к «увечьям детей, изнасилованиям и другим формам сексуального насилия в отношении детей, нападениям на школы, больницы и лиц, находящихся под защитой».

До этого глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Ранее Ливан заявил, что пытается остановить израильскую агрессию на юге страны.