Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми, о чем она сообщила изданию Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — отметила она.

По словам Петерсен, она продолжит оставаться депутатом и выполнять свои обязательства.

Bild уточняет, что Петерсен уже исключена из гамбургской фракции АдГ, сейчас идет процесс исключения из партии.

До этого олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сделал выбор в пользу безопасности, переехав в Россию.

Кузнецов после ранения и пребывания в тернопольском госпитале, где врачи требовали взятки с пациентов, он принял решение уехать в Россию. Ради этого он поступил в Высшее военное училище, занялся армейским рукопашным боем, попал в состав сборной Украины и вместе с ней выехал на турнир в Польшу. Там он покинул расположение команды, перебрался в Чехию, где пробыл пять месяцев, а затем приехал в Россию.

Ранее подруга Пугачевой объяснила, почему певица не может вернуться в Россию.