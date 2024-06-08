Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкий депутат уехала с детьми в Россию

Bild: депутат от партии АдГ Петерсен уехала с детьми из Германии в Россию

close
100%
IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn/Global Look Press

Депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми, о чем она сообщила изданию Bild.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой», — отметила она.

По словам Петерсен, она продолжит оставаться депутатом и выполнять свои обязательства.

Bild уточняет, что Петерсен уже исключена из гамбургской фракции АдГ, сейчас идет процесс исключения из партии.

До этого олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сделал выбор в пользу безопасности, переехав в Россию.

Кузнецов после ранения и пребывания в тернопольском госпитале, где врачи требовали взятки с пациентов, он принял решение уехать в Россию. Ради этого он поступил в Высшее военное училище, занялся армейским рукопашным боем, попал в состав сборной Украины и вместе с ней выехал на турнир в Польшу. Там он покинул расположение команды, перебрался в Чехию, где пробыл пять месяцев, а затем приехал в Россию.

Ранее подруга Пугачевой объяснила, почему певица не может вернуться в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами