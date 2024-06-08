Посол РФ прокомментировал освобождение четырех человек из плена ХАМАС

Россия разделяет радость родных и близких освобожденных сегодня из плена израильтян в секторе Газа. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы разделяем радость родных и близких всех этих освобожденных заложников, ну и особенно, конечно, Андрея Козлова, который в числе четырех израильтян также был освобожден сегодня», — сказал Викторов.

Израильские военнослужащие утром 8 июня освободили четырех человек, находившихся в плену у палестинского движения ХАМАС. Подробности сообщили в Армии обороны Израиля.

В заявлении отмечается, что заложники были обнаружены в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа. Речь шла о 27-летнем россиянине Андрее Козлове и еще троих пленных в возрасте 21, 25 и 40 лет.

Известно, что освобожденный из плена россиянин сейчас находится в израильской больнице. Как сообщили родственники, Козлов уже встретился со своим младшим братом, а вскоре к нему прилетит и его отец.

Ранее ХАМАС пригрозил Израилю после освобождения четверых заложников.