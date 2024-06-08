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Шольц прокомментировал нападение на премьер-министра Дании

Канцлер ФРГ Шольц осудил нападение на премьера Дании Метте Фредериксен

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей социальной сети X осудил нападение на премьера Дании Метте Фредериксен, передает ТАСС.

«Насилие никогда не должно быть частью политических дебатов», — написал он.

Метте пожелал Фредериксен скорейшего выздоровления.

7 июня неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет.

До этого в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика.

Ранее премьер Словакии предостерег Украину от ударов по России

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