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Стал известен новый замглавы Минпромторга РФ

Замглавы Минпромторга назначен директор департамента этого министерства Куликов

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admkrai.krasnodar.ru

Новым заместителем министра промышленности и торговли России стал директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга Иван Куликов. Об этом сообщает ТАСС.

В Минпромторге заявили, что Куликов курировал вопросы развития промышленности в регионах, включая новые, а также развитие промышленной инфраструктуры. Также он продолжит работать с регионами РФ.

«Самая основная цель — это реализовать те задачи, которые поставлены сегодня руководством страны. Вопрос связан с формированием технологического суверенитета, выполнением всех поручений президента и правительства РФ», — приводит РБК слова Куликова.

Кроме того, он отметил необходимость развития региональной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что Минпромторг может распространить маркировку на автомобильную отрасль, ее могут применить на отрасль автокомпонентов и запчастей для обслуживания автомобилей. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее в Минпромторге отреагировали на опасения металлургов.

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