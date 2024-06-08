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Глава Сербии предрек мировую катастрофу из-за конфликта на Украине

Вучич: конфликт на Украине постепенно ведет мир к катастрофе

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Darko Vojinovic/AP

События на Украине, в ходе которых происходит конфликт России и Запада, медленно, но верно ведут мир к катастрофе. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич, пишет ТАСС.

Он отметил, что никто из противоборствующих сторон не захочет быть побежденным. Что Россия, что страны Запада принципиально хотят добиться успеха в этом конфликте.

«Это медленно, но верно ведет нас к крупной глобальной катастрофе», — предупредил Вучич.

Похожие опасения сербский президент высказывал в конце мая. Тогда он заявил, что если сейчас не прекратить конфликт на Украине, то он перерастет в глобальную военную катастрофу.

Президент Сербии отметил, что, когда военная машина разгоняется, действует военное лобби и оружейное лобби, требующие эскалации, конфликт трудно остановиться. Поэтому сейчас может быть последний момент для того, чтобы кто-то попытался что-то сделать для остановки конфликта, а не перекладывал вину на другую сторону.

Ранее в Сербии высказались о посредничестве между РФ и Украиной.

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