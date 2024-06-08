В МИД Украины рассказали о работе экс-главкома ВСУ Залужного в Великобритании

Процесс подготовки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного к работе послом республики в Великобритании находится на завершающем этапе. Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, к этой теме прикован повышенный интерес, однако всех послов Украины оценивают одинаково: по результатам.

Кулеба также пожелал Залужному «успехов и результатов в дипломатической работе».

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании 9 мая. В связи с этим Залужный покинул пост главнокомандующего ВСУ, его место занял 58-летний Александр Сырский — командующий Сухопутными войсками Украины (2019 –2024).

Как писала газета Financial Times, страны «Большой семерки» (G7) предупредили Украину, что считают увольнения Залужного и бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова разрушительными и не поддающимися объяснению шагами.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.