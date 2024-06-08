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Медведев ответил на требование НПО Сороса его ареста

Медведев назвал пособником террористов НПО, обратившуюся по поводу него в МУС

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дмитрий Медведев назвал пособником террористов неправительственную организацию «Международная федерация прав человека» (FIDH), которая потребовала от Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест. Комментарий зампреда Совбеза РФ опубликован в соцсети X.

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева — пособники террористов», — написал зампред Совбеза.

Накануне стало известно, что Международная федерация прав человека (FIDH), которая финансируется соросовским фондом Open Society Foundations и министерствами иностранных дел ряда западных стран, потребовала от Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Медведева, замглавы администрации президента РФ Алексея Громова и некоторых российских журналистов.

Ранее политолог объяснил, почему уничтожение репутации МУС выгодно России.

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