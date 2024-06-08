Дмитрий Медведев назвал пособником террористов неправительственную организацию «Международная федерация прав человека» (FIDH), которая потребовала от Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест. Комментарий зампреда Совбеза РФ опубликован в соцсети X.

«Как приятно получить признание эффективности наших совместных усилий против неонацистского режима в Киеве! Оно пришло от таких ублюдочных организаций, как НПО, принадлежащие отвратительному старому чудаку Соросу, который обратился в МУС из-за нашей скромной работы. Такие НПО и их хозяева — пособники террористов», — написал зампред Совбеза.

Накануне стало известно, что Международная федерация прав человека (FIDH), которая финансируется соросовским фондом Open Society Foundations и министерствами иностранных дел ряда западных стран, потребовала от Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест Медведева, замглавы администрации президента РФ Алексея Громова и некоторых российских журналистов.

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