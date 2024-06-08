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Профайлер оценил состояние Зеленского на встрече с союзниками во Франции

Профайлер Давыдов: поддержка Блинкена для Зеленского важнее, чем Байдена

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Brendan Smialowski/Reuters

Есть человек в США, реакция и поддержка которого президенту Украины Владимиру Зеленскому важнее, чем мнение американского президента Джо Байдена, — это государственный секретарь Энтони Блинкен. Такое мнение высказал профайлер Денис Давыдов, оценивая поведение политиков на встрече во Франции по случаю 80-летней годовщины высадки союзных сил в Нормандии, передает NEWS.ru.

Эксперт отметил, что на встрече Зеленскому на вид будто было все равно, что ему говорит Байден. При этом он внимательно прислушивался к словам Блинкена.

«Вывод: ситуация привычная, результат встречи известен, основной оппонент и поддержка — Энтони Блинкен», — сказал Давыдов.

По мнению профайлера, Байден держится уверенно, не чувствует вины перед Зеленским за задержку военной помощи. Однако, проблемы во внутренней политике, которые связаны с принятием законопроекта о выделении средств Киеву, заставляют американского лидера испытывать серьезный стресс. Глава Украины, в свою очередь, держит себя в руках, хотя ему есть что сказать относительно задержки военной помощи от союзников.

Давыдов добавил, что виднеются признаки напряжения и гнева, но нет маркеров стресса у Байдена и Зеленского.

31 мая Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России.

По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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