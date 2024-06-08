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ЦЕРН отказалась комментировать обвинения со стороны Украины

ЦЕРН отказалась отвечать на обвинения Украины в создании «лазейки» для России

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Vasily Fedosenko/Reuters

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) не стала комментировать заявление украинской стороны, которая обвинила организацию в создании лазейки для России для доступа к технологиям. Об этом заявил РИА Новости представитель ЦЕРН.

«У нас нет комментариев по этому поводу», — сказал представитель организации.

На этой неделе газета Times, ссылаясь на заявление украинской делегации, сообщило, что ЦЕРН якобы предоставляет возможность российским ученым получать доступ к новым научным технологиям Европы.

По данным издания, несколько десятков российских специалистов до сих пор получают доступ в ЦЕРН в рамках сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ).

До этого официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сообщил, что Европейская организация по ядерным исследованиям продолжит сотрудничество с российскими учеными, которые не работают в научных институтах из РФ. Он подчеркнул, что решение ЦЕРН о приостановке работы с российскими институтами не касается российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений. В марте 2022 года ЦЕРН приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и решила не продлевать сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине.

Ранее в РАН заявили, что отказ ЦЕРН от работы с РФ негативно повлияет на науку.

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