Учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев прокомментировал новый законопроект о запрете «ЛГБТ-пропаганды» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), внесенный в парламент Грузии. Он отметил, что данная инициатива свидетельствует о том, что страна постепенно прекращает поклоняться Западу.

«Также очень тонко и мудро в Грузии хотят установить новый государственный праздник. «День святости семьи», празднование которого предложено на 17 мая. Ту самую дату, которую глобальные извращенцы навязывают всему миру как «День борьбы против гомофобии и трансфобии», — сказал Малофеев.

Он выразил надежду, что грузинские политические элиты не испугаются и доведут начатое дело до конца.

Сразу после принятия скандального «закона об иноагентах» грузинские власти решили провести через парламент запрет «ЛГБТ пропаганды». Новый закон запретит не только гей-парады и однополые сцены в кино, но и усыновление детей как гомосексуальным парам, так и одиноким людям нетрадиционной ориентации или причисляющим себя к другому полу. Полностью незаконной в Грузии может стать и сама смена пола. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии заявили, что «майдан» уничтожил Украину.