Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717655910
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии сообщил, что поедет на саммит по Украине в Швейцарии

ТАСС: Сийярто будет представлять Венгрию на саммите по Украине в Швейцарии

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто будет представлять свою страну на «саммите мира» по Украине в Швейцарии. Об этом глава венгерского МИД сообщил ТАСС.

«Мы будем представлены на уровне министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]», — сказал Сийярто в ответ на вопрос, будет ли Венгрия участвовать в швейцарской конференции.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около половины из них подтвердили свое участие.

4 июня Швейцарская народная партия (SVP) призвала Берн пригласить Россию на соответствующую конференцию. В партии аргументировали это тем, что в противном случае мероприятие выглядит как конференция для противников РФ. В Кремле с позицией партии в целом согласились, отметив, что современная Швейцария ведет политику, далекую от нейтралитета.

Ранее Австралия решила отправить на швейцарский саммит министра страхования по инвалидности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами