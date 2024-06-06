Глава МИД Венгрии сообщил, что поедет на саммит по Украине в Швейцарии

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто будет представлять свою страну на «саммите мира» по Украине в Швейцарии. Об этом глава венгерского МИД сообщил ТАСС.

«Мы будем представлены на уровне министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]», — сказал Сийярто в ответ на вопрос, будет ли Венгрия участвовать в швейцарской конференции.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около половины из них подтвердили свое участие.

4 июня Швейцарская народная партия (SVP) призвала Берн пригласить Россию на соответствующую конференцию. В партии аргументировали это тем, что в противном случае мероприятие выглядит как конференция для противников РФ. В Кремле с позицией партии в целом согласились, отметив, что современная Швейцария ведет политику, далекую от нейтралитета.

Ранее Австралия решила отправить на швейцарский саммит министра страхования по инвалидности.