Генсек НАТО считает, что Китаю не удастся совмещать дружбу с РФ и Западом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай «главным сторонником военных действий» России против Украины, передает РИА Новости.

По его словам, Пекин старается выстраивать нормальные отношения с Западом, но в то же время остается «главным сторонником войны» России против Украины.

«Китай не может иметь и то, и другое одновременно», — заявил Столтенберг.

4 июня генсек НАТО выразил сожаление, что Китай не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии. Он назвал заявление Китая о том, что он пропустит мероприятие, «прискорбным». По словам Столтенберга, саммит в Швейцарии станет важной платформой для обсуждения пути к длительному миру на Украине.

Накануне официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку не созданы ключевые факторы для ее проведения. Она обратила внимание на то, что мероприятие должно быть признано и российской, и украинской стороной. Государства должны участвовать в ней на равноправной основе. Таким образом, будет справедливое обсуждение всех мирных проектов, подчеркнула дипломат.

Ранее в Пекине заявили о поддержке китайской инициативы по Украине десятками стран.