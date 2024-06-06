Украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что власти страны не смогли достичь своих целей на предстоящем саммите в Швейцарии. Об этом сообщает YouTube-канал «Вышка».

По словам Бондаренко, саммит постепенно превращается в дискуссионный форум по обмену мнениями. Поэтому любой принятый на нем документ будет являться лишь ничего не значащей декларацией, без каких-либо обязующих соглашений.

Кроме того, отметил политолог, Киеву для создания фактора давления на Россию не удалось привлечь для участия в саммите максимальное число государств глобального Юга.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

До этого сообщалось, что конференция по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая пройдет в Швейцарии, может угрожать жизни нескольких десятков детенышей косули.

Ранее Путин прокомментировал возможность подписания мирного договора с Украиной.